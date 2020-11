Un fanático de las modificaciones corporales se graba el número 666 en la cabeza: "Odio a las personas religiosas"

Víctor Hugo Peralta se considera un fanático de los tatuajes. En su cuerpo lleva grabados los diseños de más de 80 artistas de todo el mundo que le cubren desde la cabeza hasta los pies.

Natural de Uruguay, pero actualmente residiendo en Argentina junto a su pareja, Víctor ha decidido ir un paso más allá en lo que se refiere a su cuerpo. En lugar de volver a optar por la tinta, en esta ocasión ha preferido perforarse la cabeza para eliminar el tejido y grabar directamente en su piel su último diseño.

Se trata del número 666, asociado comúnmente al diablo o el Anticristo. Según explica el propio Víctor, el proceso de escarificación es el primer paso de una pieza de este tipo completa.

Sin embargo, Víctor insiste en que este nuevo diseño no tiene ningún significado religioso para él, aunque sí admite que lo ha hecho para provocar y molestar a las personas creyentes. "El número seis es parte de lo que será la pieza completa 666, eso tendrá que ver con el número de la bestia", explicó.

"El número seis solo, para mí, no tiene sentido. Hago el 666 porque odio a las personas religiosas y lo que hacen no me interesa. Por eso lo hago, por repudio a la Iglesia", añadió.

El artista que ha comenzado el diseño comentó que realizar solo uno de los tres seises le llevó "alrededor de una hora de trabajo", por lo que, debido a una cuestión de horarios, la pieza "no se pudo completar en una sola sesión".

Víctor explicó que el proceso pasa por la aplicación de anestesia local pero, según aportó, "sentía dolor a veces cuando le extraían el tejido" de la cabeza. Además, esta no es la primera escarificación que tiene Víctor, quien cuenta que ya tiene siete. La primera de ellas se hizo en el año 2009 para un documental de National Geographic sobre cuerpos modificados.

"Es muy probable que haga más, pero no es premeditado. Cuando tengo ganas de hacerlo, me comunico con el artista para coordinar un turno", explica Víctor, que ha sido tatuador durante 26 años.

"Desde muy pequeño, me atraía el arte colorido y a los 13 años me hice mi primer tatuaje, que era la palabra 'Fuck' en los dedos de mi mano izquierda. Lo hice yo mismo", dijo Víctor acerca de su amor por los tatuajes. "Desde entonces, nunca dejé de tatuarme y hoy, a los 50 años, tengo el 95% de mi cuerpo tatuado, incluida la lengua y los genitales".

Además, Víctor también tiene modificaciones corporales, entre las que se incluyen once implantes subdérmicos, piercings, dientes de metal, la lengua dividida y tatuada, varias escarificaciones, expansiones de lóbulos, incisiones en las orejas, microdermales y un tatuaje en el globo ocular.

Víctor añade que sus tatuajes favoritos son los de su rostro, que él mismo ha completado. Su piercing preferido es el del tabique nasal: "Tenía alrededor de 40 piercings en la cara hace mucho tiempo".

El tatuador confiesa que sus tatuajes más dolorosos han sido los de la cabeza, el pene, la cara y las orejas, aunque añade que nada es comparable al dolor que sintió al pigmentar su lengua: "Fue muy molesto y doloroso y dificultó la respiración durante unas horas".

En lo que respecta a las opiniones de los demás, Víctor comenta que su familia y amigos "están acostumbrados" a verle así, "les gusta" y le animan a seguir transformándose. Sin embargo, el tatuador admite que no todos son fanáticos de su apariencia: "Hay muchas personas que no están de acuerdo con este estilo de vida y critican porque no entienden el gusto de los demás. Esas personas, generalmente, son mayores y tienen prejuicios o creencias religiosas.