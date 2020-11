Las hilarantes valoraciones de una botella de whisky de 47.000 euros: "Los 25 euros de envío son excesivos"

Hay productos gourmet que solo están al alcance de unos pocos, pues su elevado precio hace que solo los más pudientes lo puedan consumir. Pero hay ciertos límites, porque llegar a tener que pagar más de 47.000 euros para una botella de whisky de 700 mililitros es quizá un capricho excesivo.

Es el caso de la marca de alcohol Macallan, que tiene a la venta algunas de sus botellas en Amazon. Tienen diferentes licores que van de los 48 a los 479 euros, pero a otro nivel está el whisky añejo Fine & Rare 1940.

Sorprendentemente, la tienda online vende botellas de 35 y 37 años a 49.615 y 47.253 euros, respectivamente. Un exagerado precio que ha provocado las risas de muchos usuarios, quienes en lugar de criticarlo o indignarse han preferido trolear a la marca con reseñas hilarantes en Amazon.

https://t.co/LzAxWmC7uc



Una vez veáis el precio, bajad y mirad los comentarios. Eso sí que es oro puro y no el whisky. — Culo Corredor (@CorredorCulo) November 16, 2020

"Resulta increíble encontrar un whisky de esta calidad a un precio tan barato. De hecho, tenia el dinero para dar la entrada de un piso, [...] pero me pareció mejor comprarme 3 botellitas... La mejor decisión de mi vida", bromeó una crítica. "El whisky está bien pero no le pongo 5 estrellas porque los 25 euros de gastos de envío me parecen excesivos", escribió otro.

"Vivo en un pueblo de 5.000 habitantes y hemos pillado una botellita a medias... Como dicen que el whisky hay que rebajarlo con agua, le hemos metido 4.999 litros de agua, así tocamos a un litro por persona", se burló otro usuario. "Me llegó solo la caja, pero es preciosa. Para lo bien que queda en el salón... no es dinero. Lo recomiendo", añadió otro.

Impresionante anuncio en Amazon de una botella de Macallan que se vende por más de 45000€. Lo mejor... los comentarios trolasossss que deja la peña 🤣 pic.twitter.com/oyWirmrLym — DID XFX (@DID_XFX) November 11, 2020

"Espectacular, lo bebimos en el parque de Moncloa con Coca Cola Zero, nos multó la Policía por hacer botellón, pero bueno, mereció la pena. La única pega es que viene con un tapón tipo corcho y como no tiene dosificador pues se me vertió la mitad. Tuvimos que pedir otra", ironizó otro usuario. "Lo compré por la caja de madera... y a mi gato le encanta", publicó otro.