Un abuelo gallego de 88 años, la última revolución de la moda en las redes sociales

Con 88 años, Andrés García-Carro se ha convertido en toda una estrella en las redes sociales. Natural de A Coruña, Andrés jamás habría esperado aparecer en el último vídeo del cantante C. Tangana, de cuya música ha confesado ser admirador.

Este particular abuelo es toda una celebridad en las redes, donde igual posa con la ropa de una firma de lujo para editoriales de moda, como se convierte en la imagen publicitaria o se quita la camiseta para mostrar su lado más sexy.

La responsable del éxito de Andrés es Céline, su nieta, que trabaja en la revista de moda francesa L'Officiel. La joven comenzó compartiendo algunas fotografías en las que el hombre aparecía posando en el portal de su casa y, al poco tiempo, cosechó más de 9.000 seguidores en Instagram. Actualmente, Andrés cuenta con más de 12.000 fans en esta red social.

Es precisamente en esta red social donde las fotos de Andrés se han hecho virales. Bajo el acertado seudónimo de The Spanish King (El Rey Español), el abuelo muestra todo lo que concierne a su vida sin miedo a las críticas.

"A mí me dan igual las críticas. De momento no me han llegado muchas, sino halagos. Pero si llegan, no me molestarán. Yo me lo paso bien, que es lo importante", confiesa el hombre a La Voz de Galicia. "Ahora que empiezo a ser un personaje más conocido estoy más expuesto, pero a mi edad, la verdad, es que me importa más bien poco lo que digan los jóvenes. No sé ni quien ve mis fotos. Solo sé posar".

A pesar de que ha trabajado "de todo" durante décadas en Argentina y Uruguay, Andrés admite que siempre ha sido un apasionado de la moda y esta aventura le está demostrando que aún le queda mucho por hacer.

Ahora, el hombre disfruta enseñando su mejor perfil a sus seguidores e intenta aparecer impecable en sus publicaciones. Además, reconoce ser su propio estilista. "La ropa que tú llevas dice mucho de ti, siempre he procurado sentirme elegante y bello", confiesa. "Como tú te sientas es como te va a ver el mundo".

Para mantener su imagen y su figura, Andrés admite que lleva una dieta sana, aunque la genética tiene mucho que ver, puesto que la actividad física no es una de sus pasiones.

La familia del coruñés está encantada con sus pinitos en el mundo de la moda y Andrés está agradecido de que sus familiares hayan aceptado esta faceta sin problemas. Esta pasión le está llevando a conocer a algunas de las figuras más relevantes del panorama actual español y a asistir a eventos por todo el mundo.