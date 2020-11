Una mujer de 51 años da a luz a su nieta de manera subrogada

Breanna Lockwood es una influencer de 29 años que junto a su esposo Aaron vivió un auténtico calvario por su sueño de ser padres: tres años y medio en los que sufrió dos abortos (uno gemelar), un embarazo ectópico, 7 intervenciones quirúrgicas, 19 embriones congelados "e incontables lágrimas". Pero ahora han logrado su sueño... gracias a la madre de Breanna.

Julie Loving, de 51 años, decidió ayudar a su hija ofreciéndose para gestar de manera subrogada a su nieta. Finalmente, el pasado 2 de noviembre vino a este mundo Briar Juliette Lockwood.

Brianna ha relatado todo el proceso a través de Instagram. Contó el sufrimiento que han pasado todos estos años por no poder ser padres. Tras innumerables avatares, decidieron apostar por la gestación subrogada.

Cuando la madre de Brianna se ofreció, el doctor Brian Kaplan, que atendió el caso, no se mostró convencido: "Normalmente una portadora gestacional debe tener menos de 40 años, pero en medicina tienes que mirar cada caso y personalizar", dijo en declaraciones a Today.

Tras numerosas y rigurosas pruebas, el doctor dio luz verde a la idea de Loving. "Por suerte se quedó embarazada a la primera con el primer embrión", dijo el doctor. "He estado con Breanna durante años y con su trauma. Su resiliencia ha sido increíble. Si no hubiera tenido a su madre, no tendría un bebé".

El parto no fue fácil, pero tanto la abuela/madre como la niña están bien.

