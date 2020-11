La respuesta de 100 Montaditos sobre un chiste con el número 69 que se ha hecho viral

La cadena de restauración 100 Montaditos se ha vuelto viral en Twitter a raíz de un comunicado oficial en el que respondían con humor a un chiste que está circulando últimamente por las redes sociales.

Según ha indicado 100 Montaditos, el chiste sobre la famosa franquicia es el siguiente: "He conocido a una persona que trabaja en el 100 montaditos y llevamos unos días quedando para tomar algo y liarnos. Y Bueno, ayer en mi casa la cosa se calentó... Total, que le dije si me hacía el 69 y se levanta y vuelve a los 3 minutos con un montado de lomo, tomate y alioli".

Tras reproducir el chiste, la empresa ha puntualizado, con ironía: "Nos vemos en la obligación de desmentir que el nº 69 sea un montadito de lomo, tomate y alioli".

Para aclarar cualquier duda, han añadido que "actualmente, el Montadito nº 69 es el de ternera guisada deshilachada, huevo duro y alioli".

El comunicado concluye rogando "a la comunidad de 100 Montaditos que no difundan la información incorrecta y que no utilicen nuestro nombre para otros fines que no tengan que ver con lo culinario".

El comunicado de 100 Montaditos ha sido muy aplaudido por los usuarios de esta red social e incluso otras marcas como la de cervezas Cruzcampo o la de golosinas Fini reaccionaron con humor a esta respuesta. "A mí que me dejen de historias y que me pongan un 96", bromeaba el community manager de Cruzcampo, mientras que el de Fini le mostraba su golosina número 69: "Os presentamos a nuestro número 69 (Fue la chuche 69 en catálogo, evitemos confusiones)", matizaba.

