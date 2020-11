Confunde a un compañero de trabajo con un contacto de Tinder y la conversación se vuelve viral en las redes

Cuando guardamos los contactos en nuestro teléfono móvil no caemos en que puede que tengamos a varias personas que se llamen José, Marta o Laura y, por ello, es importante que los diferenciemos a la hora de nombrarlos.

Este consejo no le habría venido del todo mal a Eduardo, un usuario de Twitter que cometió un pequeño error en una conversación de Whatsapp. Confundió a un compañero de trabajo con una persona con la que hablaba a través de Tinder.

"Yo no me canso de hacer el ridículo", comentó el joven en la red social adjuntando una captura de pantalla de la conversación con su compañero de trabajo.

Yo no me canso de hacer el ridículo. pic.twitter.com/AvF8tnDS2c — Eduardo Fonseca (@eduardoxfonsec) November 12, 2020

La publicación acumula ya más de 96.000 'me gusta' y se ha compartido más de 5.000 veces. Los internautas no han dudado en dejar sus aportaciones y sus mensajes de ánimo a Eduardo.

"Le hubieras dicho 'quise decir Kinder' y culpas al autocorrector", comentó una usuaria. "Igual puede terminar con los mismos resultados, todo depende de la actitud", aportó otra persona tratando de animar al joven.

Le hubieras dicho quice decir del Kinder..y culpas al autocorrector — @mit (@mitzy_yessica) November 13, 2020

Otro internauta explicó cuál era su verdadera duda: "Usar Tinder no es un pecado, dar tu número a un desconocido no es pecado. Lo que realmente me interesa saber es lo que te contestó después del gif". A lo que Eduardo respondió: "Me dijo 'jajajaja, no te preocupes, a todos nos pasa'. Pero no creo que le haya pasado, la verdad".