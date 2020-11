¿Es complicado viajar al extranjero en tiempos de pandemia? Un tuitero cuenta su experiencia volando a Corea del Sur

La pandemia sigue afectando a múltiples sectores y aspectos de la vida. La nueva normalidad es algo a lo que hay que acostumbrarse, pues tiene muchos cambios y hace que ahora mismo algunas actividades cotidianas no se puedan realizar, o haya que hacerlas con medidas de seguridad. Es el caso de viajar, algo que recomiendan no hacer a no ser que sea estrictamente necesario.

Volar al extranjero no se entiende actualmente sin los controles sanitarios, tal y como demostró un tuitero madrileño que reside en Shanghái, China, y que detalló todas las fases que tuvo que pasar por la Covid para poder regresar a su casa adecuadamente.

Pero China, el país en el que se originó el coronavirus y que actualmente tiene un excelente control de la crisis sanitaria, no es el único territorio que está colocando importantes medidas en su aeropuerto. También Corea del Sur, y así lo demostró Luis Menéndez, un usuario de Twitter que explicó cómo fue su viaje.

Esto, como ya os podréis imaginar, complica bastante la situación ya que necesitaréis matricularos en una universidad durante al menos seis meses o bien encontrar un trabajo con el que os ayuden a conseguir vuestro visado (más complicado aún), etc. — ᴾᵃʳᵏʸ | Luis Menéndez ⁸⁶ 👨🏻‍🔬 (@LMenendezV) November 10, 2020

"En ningún momento estamos hablando de que se pueden hacer viajes por placer", aclaró en uno de sus primeros tuits y explicó que en su caso volaba porque iba a empezar un curso de seis meses en una universidad coreana.

Y es que él pudo llegar al país porque tenía un visado de larga duración, ya que "todos aquellos con duración inferior a tres meses están suspendidos temporalmente".

Esto no siempre fue así al principio de la pandemia pero, teniendo en cuenta que muchos extranjeros se aprovechaban de la situación pasando la cuarentena a gastos pagados y reentrando en el país para repetirlo una y otra vez, el gobierno puso esta medida como elemento disuasorio. — ᴾᵃʳᵏʸ | Luis Menéndez ⁸⁶ 👨🏻‍🔬 (@LMenendezV) November 10, 2020

Tal y como explicó, una vez allí cualquier viajero, sea coreano o extranjero, ha de pasar 14 días de cuarentena obligatoria. Si se es de allí, en el domicilio particular, pero si no, en uno recinto del Gobierno habilitado a modo de 'hotel' en el que se está siempre controlado. Esto le cuesta al pasajero "unos 1060 euros", algo que establecieron hace no mucho porque algunas personas se aprovechaban saliendo y entrando al país para vivir a gastos pagados.

"¿Qué ocurre al llegar al país con el mejor control de la pandemia del mundo? Aquí es donde se ve la diferencia entre un país con un control por parte del Gobierno y una responsabilidad ciudadana impecables", apuntó Luis Menéndez.

Tras haber rellenado en el avión cuatro documentos, nos dirigimos a la zona de control de pasaporte. En ella han habilitado diferentes zonas separadas entre sí por plásticos enormes a modo de hospital militar de campaña. Cada una de estas zonas tiene una función determinada: pic.twitter.com/qI1QiyHVU9 — ᴾᵃʳᵏʸ | Luis Menéndez ⁸⁶ 👨🏻‍🔬 (@LMenendezV) November 10, 2020

Con cuatro documentos rellenados en el avión, el recién llegado ha de dirigirse al control de pasaportes donde hay cinco zonas delimitadas por plásticos a modo de hospital militar, cada una para una cosa diferente.

En la primera zona, "toman la temperatura en ambos oídos" a los pasajeros, mientras que en la segunda, un trabajador "ayuda a descargar y utilizar una app de rastreo llamada Safe Quarantine Safety Protection App" que se debe "tener activa en todo momento" durante la cuarentena.

ZONA 2: En la seguna zona, un trabajador os ayuda a descargar y utilizar una app de rastreo llamada "safe quarantine safety protection app". Dicha aplicación se debe tener activa en todo momento durante el periodo de cuarentena y funciona de la siguiente manera: — ᴾᵃʳᵏʸ | Luis Menéndez ⁸⁶ 👨🏻‍🔬 (@LMenendezV) November 10, 2020

Durante el confinamiento, "hay que medirse la temperatura dos veces al día" y rellenar el cuestionario de la aplicación sobre posibles síntomas: "De no cumplirlo, se podrán en contacto contigo y podría acarrear multas de 10.000 dólares e incluso penas de cárcel".

Con la app descargada y con la tranquilidad que nos da saber que podemos acabar arruinados y entre rejas, pasamos a la siguiente zona. — ᴾᵃʳᵏʸ | Luis Menéndez ⁸⁶ 👨🏻‍🔬 (@LMenendezV) November 10, 2020

En la tercera zona, unos teleoperadores recogen algunos de los documentos anteriores y revisan el pasaporte y la app del móvil. Además, también se comprueba que los contactos de emergencias que figuran son reales, así que se les llama por teléfono.

El trabajador comprueba que realmente los contactos coreanos que aparecen en vuestros documentos en caso de emergencia sean reales, así que les llama por teléfono. En mi caso, llamó a mi mujer (ella es coreana) y confirmó que todo era correcto. — ᴾᵃʳᵏʸ | Luis Menéndez ⁸⁶ 👨🏻‍🔬 (@LMenendezV) November 10, 2020

Tras preguntas de control en la cuarta zona, en la quinta y última se entrega prácticamente todo, se escanean las huellas dactilares al pasajero y se le hace una foto, todo al más puro estilo entrada en prisión.

ZONA 5: En la quinta y última zona, entregamos prácticamente todos los papeles, pasaporte, etc. Mediante una máquina nos escanean las huellas dactilares, nos hacen una foto y nos entregan un papelito con la fecha límite en la que podemos permanecer en Corea. — ᴾᵃʳᵏʸ | Luis Menéndez ⁸⁶ 👨🏻‍🔬 (@LMenendezV) November 10, 2020

Tras recoger el equipaje, el tuitero Luis Menéndez explicó que había otro control más en el que le volvieron a pedir el pasaporte y a apuntar su nombre. Pero la cosa no acaba ahí, pues hay que ir a un hospital asignado a hacerse una PCR. Los resultados llegan a la app instalada en el móvil y hay que avisar al rastreador.

Después, un responsable del Gobierno va a casa a entregar una "bolsa con termómetros desechables, mascarillas higiénicas y KF94, gel hidroalcohólico, spray desinfectante y una bolsa de residuos para la basura que generes esos 14 días".

¿Diferencias con España?🤦‍♂️Como decía el gran Emilio Duró: “Sí al de al lado le va bien y a ti no, ¡cópiale la manera de vestir y de andar!” Pero nosotros somos más de: “A Corea le va bien pero los que realmente sabemos somos nosotros”, así nos va... Tomemos nota, por favor. — ᴾᵃʳᵏʸ | Luis Menéndez ⁸⁶ 👨🏻‍🔬 (@LMenendezV) November 10, 2020

Para concluir, el tuitero quiso comparar la gestión con la de España: "Nosotros somos más de 'A Corea le va bien, pero los que realmente sabemos somos nosotros'. Así nos va... Tomemos nota, por favor".