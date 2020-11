Pantomima Full parodia al mayor aguafiestas que existe: "Cuando todo es perfecto, luego siempre viene la hostia"

Hay personas que ven el lado positivo a todo e incluso en una mala racha saben ver el lado bueno. Pero en el lado opuesto también están los que nunca disfrutan de la alegría del momento o de las cosas buenas que suceden porque siempre están alerta de lo malo que pueda suceder. Ese es el caso de 'Victiman', el personaje que ha parodiado Alberto Casado en Pantomima Full.

"Empiezo en un curro nuevo y miedo me da... Las condiciones son buenas, se teletrabaja, es jefe es majo. No sé dónde está la trampa pero la hay", comienza diciendo este gran aguafiestas, todo un "detective de lo malo".

Lo mismo le sucede en el amor, pues con la chica con la que sale es demasiado perfecta y no se fía: "Cuando todo es tan perfecto, luego viene la hostia, siempre". Por ello, 'Victiman' prefiere optar por la "ruptura preventiva".

En este sketch de humor, el personaje de Alberto Casado también ve el lado negativo a no haber cogido la Covid, pues va por la calle con miedo y le da "envidia la gente ya lo ha pasado".

"¿En África por qué son más felices? Porque son pobres pero no tienen jefe, no tienen las preocupaciones que tiene alguien de aquí", continúa la parodia y aparece un texto que refleja lo que todo el mundo piensa: "Que alguien le dé una hostia".

Por último, 'Victiman' continúa con una opinión en la que, a pesar de la negatividad, muchos se verán reflejados: "¿Por qué me llama mi padre si no me llama nunca? Esto es algo malo".