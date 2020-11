Triunfa en TikTok mostrando su (poco higiénica) forma de cortar zanahorias sin emplear ningún utensilio

La solución que ha encontrado este joven para poder cortar zanahorias sin la necesidad de usar ningún utensilio de cocina se ha vuelto viral en TikTok con más de 5,6 millones de visualizaciones.

Dos compañeros de piso estaban en la cocina cuando uno de ellos, Steel Jobe, decidió grabar la inusual forma en la que el otro, Kyle Christensen, empezó a cortar zanahorias para echarlas en una batidora.

En el vídeo se aprecia cómo muerde la hortaliza con gran rapidez acumulándola en la boca, para después dejar los trozos caer, mientras se escucha a alguien de fondo gritando "¿qué?".

En una entrevista con el medio Today, Jobe explica que su licuadora no tiene fuerza para cortar bien las verduras: "No tenemos mucho dinero, nuestra licuadora es realmente mala y no mezcla las cosas a menos que ya esté picada".

Bajo su punto de vista "es eficiente" como bien escribe en el título de la publicación, sin embargo, algunos usuarios no están de acuerdo. "Toda la diversión y los juegos hasta que accidentalmente te ahogas", opina un internauta, mientras otro se siente confundido: "¿Cómo puedo amar y odiar esto al mismo tiempo?".

Por el contrario, otras opiniones están de acuerdo como "Creía que era la única que hacía esto", "Este hombre vive en 2040", "Creo que él es mi alma gemela" o "Hago lo mismo, díganle que somos unos genios".