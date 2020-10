Una fotógrafa crea un vídeo para apoyar a la hostelería y celebra emocionada la buena acogida que ha tenido en las redes

"Gracias a todos por ser acogida, reencuentros, primera cita, amistad, gastronomía, emoción, música en vivo... Porque yo #SoyBar. ¿Y tú?". Estas son las palabras que han emocionado a cientos de usuarios en Instagram tras reproducir el vídeo viral que compartió hace unos días la fotógrafa Natalia Echeverría, quien se ha sentido sorprendida por el impacto que ha generado.

La usuaria compartió el vídeo "con el único propósito de lanzar un mensaje de apoyo al sector hostelero", uno de los más golpeados por la Covid-19. Y es que son muchos los establecimientos que han tenido que cerrar sus puertas, reducir su plantilla o buscar soluciones ante un futuro incierto.

El trabajo de la artista navarra, que supera las 45.000 reproducciones, destaca la importancia que tienen algunas situaciones del día a día que se desarrollan en los bares y que merecen ser recordadas como, por ejemplo, anunciar noticias importantes a nuestros seres queridos o enamorarse. Quizá ese sea el motivo por el que ha llegado hasta varios "profesionales, cooperativas o programas de radio", expresa.

"Durante muchos años, los bares fueron mi sustento para pagarme las facturas cuando estudiaba. También lo fueron cuando no encontraba trabajo de lo mío y, durante toda la vida, han sido el lugar donde he experimentado los mejores recuerdos", rezan las primeras palabras de Echevarría en el post de Instagram.

"Se me cae el alma a los piescuando veo en Pamplona todos los bares cerrados, y mis amigos en Madrid tienen que cerrar a las 11. Y a todo esto, sin ningún tipo de ayuda, pagando su alquiler y sus impuestos correspondientes", zanja la autora, quien confiesa su deseo de "que la situación se revierta cuanto antes".

El vídeo de la también directora de arte busca mandar "un mensaje de apoyo a todos los hosteleros", porque en sus negocios se viven algunos de los momentos cotidianos más emocionantes. Así lo afirma la voz en off que se escucha en la grabación: "Soy bar, soy vida, no me cierres".