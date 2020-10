El 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey amenaza con volver dos meses antes de Navidad

El sol sale todos los días, la lluvia moja, en invierno hace frío (al menos en este hemisferio) y en Navidad regresa el villancico All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

Tal y como muestra un tuit que se hizo viral, las búsquedas de esta canción en internet han comenzado a dispararse como viene pasando cada navidad desde hace más de dos décadas.

Lo curioso es que aún faltan casi dos meses para Navidad, pero la curva de búsquedas ya ha empezado a subir, como ocurre cada año, hasta convertirse en un pico de búsquedas brutal.

El gráfico, extraído de la herramienta Google Trends, muestra cómo la canción de Carey llega casi todos los años en diciembre al máximo de interés, que va del 0 al 100 como máximo.

Curiosamente, en la búsqueda 'Mariah Carey All I Want for Christmas Is You' desde 2004 (primer año en el que hay datos disponibles) España es el séptimo país donde más búsquedas de esta canción se hacen. El primero es Filipinas y la mayoría de los países que encabezan la lista no son angloparlantes, remarcando el carácter internacional del villancico.