Una mujer que se ha casado 10 veces afirma que no parará hasta encontrar a "alguien que la ame"

A veces, cuando crees haber encontrado la persona ideal para compartir toda tu vida, el matrimonio desgasta la relación y acaba en divorcio. Sin embargo, hay personas que están dispuestas a seguir intentando encontrar su media naranja, como la historia de esta mujer que lleva un recorrido de 10 maridos.

La protagonista de la historia fue a pedir ayuda al programa de Dr. Phill para darse cuenta dónde radica el problema en sus relaciones puesto que se ha casado 10 veces y, actualmente, está considerando separase de su último esposo.

El matrimonio más duradero que ha tenido es de ocho años y el más corto de solo seis meses. "Cuando estoy en un matrimonio y no puedo soportarlo más, generalmente soy la primera en decir: 'Eso es, nos vamos a divorciar', y renuncio", explicó Cassey.

El conductor del programa le preguntó "¿10 veces, en serio?", a lo que la estadounidense respondió: "Sí. He llegado al punto en el que no sé si reír o llorar. A veces hago ambas cosas".

Ahora, quiere terminar la relación con el décimo por etiquetarla como una "fanática del control", pero está decidida a establecerse con el hombre de sus sueños. "No me importa cuántos matrimonios sean necesarios; seguiré intentándolo hasta encontrar a alguien que me ame", agregó.