"Eso del 'Tilder' no son relaciones", "Mete pómulos a ver si sale bien el selfi" y otras perlas del viral padre Emilio

"Inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado", fue una de las frases que hizo viral a Emilio Montes, sacerdote de la iglesia del Cristo de Valdepeñas (Ciudad Real). Y es que este padre habló en una de sus misas sobre la reforma de la parroquia, y echó en cara a sus feligreses que no le preguntaran cuánto faltaba por pagar: "Yo sé quién da y quién no da".

El vídeo de este sermón, nunca mejor dicho, se difundió rápidamente por redes y muchos destacaron el morro que tuvo al pronunciar su discurso echando en cara a los fieles que no donaran, gesto voluntario, para contribuir a la rehabilitación que ha durado ocho años.

Además, después se conoció la noticia de que se habían realizado varios lienzos para la iglesia y, en uno de ellos, el pintor incluyó la cara del padre Emilio Montes, algo que ha sorprendido al representar una persona concreta en una escena iconográfica de Cristo.

Pero parece que esta no es la única misa peculiar del párroco, y así lo demuestra el tuitero Pensamientos Pastosos que se ha aficionado a ver todas las ecuaristías del protagonista que están disponibles en los medios de Valdepeñas.

Lo que destaca de sus sermones es la naturalidad y campechanía con la que trata todos los temas, desde lo que ha cambiado la concepción de ser virgen hasta la forma de ensalzar la cruz de Cristo.

Pero su sinceridad no conoce límites y parece que no aplica el perdón como todos los cristianos, pues en plena misa habló de un hombre que le dijo que no quería pisar la iglesia porque tuvo un problema con un párroco anterior. "¿Qué culpa tiene Dios de que se enfadara por eso? [...] Me dijo: 'He dicho que no voy a pisar, y no voy a pisar'. Bueno, a la semana lo estaba enterrando y ya sabéis cuál fue mi sermón: 'Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más'".

Emilio Montes tampoco desaprovechó la oportunidad de tratar temas más modernos, demostrando que está puesto al día de las tendencias. Tinder (al que llama "Tilder"), Bizum, los influencers o la ropa con "brilli brilli" son algunos de los asuntos de los que demuestra que sabe.

No podían faltar los reproches a figuras importantes, desde los partidos políticos y sus discusiones hasta las decisiones, peores o mejores, del propio Dios. Y tampoco se corta con las duras críticas a temas como la ideología de género, una "tontería" a la que parece que Dios ha puesto remedio con la Covid.

