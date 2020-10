Una madre llora al ver que un extraño había dejado bolsas de comida para sus cinco hijos en la puerta de su casa

Una madre de familia se sorprendió al encontrar dos bolsas grandes de compras y cinco de comida para niños apoyadas en la puerta de su casa que había dejado un amable extraño.

Según recogen los medios locales, la madre de cinco hijos, de Cheshire, Inglaterra, se sorprendió al escuchar un golpe en la puerta la semana pasada. Fue su hijo mayor quien encontró las bolsas, para sorpresa de todos.

La madre, que pidió que la llamaran simplemente Emma, manifestó que, junto a la comida, habían dejado una nota que decía que era "un regalo de nuestra familia para la suya". "Cuando leí la nota, lloré. Me sorprendió. Fue totalmente inesperado", relata la progenitora.

La conmovedora nota decía: "Hola Emma, estoy haciendo entregas de comida en la comunidad y alguien me dio tu nombre. También estoy preparando almuerzos para niños de lunes a viernes. Si no desea recibir los almuerzos de los niños, envíeme un mensaje. De lo contrario, los dejaré entre las 10:30 y las 12 de la mañana. No es necesario que vengas a la puerta, tocaré, dejaré las bolsas y me iré. Un regalo de nuestra familia para la tuya".

El acto de bondad se produce después de que miles de familias en el país estén pasando apuros por situación derivada de la pandemia del coronavirus. "Será un increíble apoyo para nosotros esta semana, ya que estamos confinados debido a que el hermano de mi pareja tiene un caso positivo".

La inesperada sorpresa provocó reacciones encontradas en sus hijos, de entre 11 meses y 16 años. "Mi hijo de 16 años se sorprendió y mi hijo de cinco años y mi hijo de cuatro estaban muy emocionados. El de 11 meses solo quería las galletas que había visto en la parte superior de la bolsa", relata, emocionada, la agradecida mamá.