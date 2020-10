Lleva una obra de Banksy a la tele y se lleva una reprimenda: "Ha sido arrancado de un edificio, ¿cómo ocurrió?"

El artista Banksy acostumbra a dejar su arte en los muros de los barrios para que, así, las personas puedan disfrutar de sus obras en cualquier momento del día. Sin embargo, un hombre decidió que lo mejor era quitar una de las obras de la pared en la que se encontraba para obtener una remuneración por ella.

El hombre llevó la obra al programa de televisión Antiques Roadshow para saber cuánto valía la pieza de arte. Sin embargo el experto Rupert Maas se negó a valorar el objeto que el visitante traía consigo.

El invitado llevaba una pieza en la que aparecía una rata sosteniendo un taladro eléctrico que, presuntamente, había elaborado Banksy. El hombre narra que había encontrado la obra en Brighton y que la sacó de la pared con facilidad.

Atónito, el experto comenta: "Bien, no hay premio por adivinar qué es esto. Obviamente es un Banksy, lo firmó y parece que estaba en una vieja acera que ha sido arrancada de un edificio o algo así. ¿Cómo ocurrió esto?"

A lo que el invitado responde: "Correcto. Viví en Brighton a finales de los 90 y principios de los 2000. Estaba caminando por el paseo marítimo de Brighton cuando lo vi. Se veía suelto, me acerqué y lo quité, básicamente. Sí, con tan solo un pequeño tirón".

Rupert Maas explica que la página web de Banksy ofrece un servicio en el que "puedes entrar y solicitar un certificado de autenticidad de su trabajo y, luego, él o su equipo emitirán uno si piensan que es auténtico; o no, si piensan que se ha sacado del dominio público para el que fue pintado. Me pregunto si has intentado conseguir uno, ¿lo hiciste?"

El invitado, sorprendido responde que sí ha intentado obtener un certificado, aunque le dijeron que "no podían afirmar que fuera un Banksy original". Sin embargo, él insiste: "Pero sé que es real porque Banksy trabajó bastante en Brighton cuando estaba allí en esa época".

Rupert, finalmente, se niega a tasar la obra de arte. "Creo que el mensaje aquí es que si ves una obra de arte de grafiti, déjala para el público. No te estoy dando un sermón. Solo digo que sin ese certificado es muy difícil de vender. Con él podría valer 20.000 libras (22.051 euros). Sin él no tienes nada. Lo siento", zanja.