Los mejores memes de las restricciones nocturnas en Madrid: "El virus es un Gremlin, inofensivo hasta las 12"

Como casi todo en esta vida, las cosas siempre tienen su lado serio y su lado divertido. Las medidas que se están tomando en España para frenar la segunda ola de contagios de Covid no están gustando a la mayoría, pero son normas que hay que acatar. Aun así, esto no es óbice para que las redes compartan el lado más hilarante de esta situación con bromas y memes.

A partir de la tarde de este sábado, los madrileños no podrán estar fuera de su casa desde las 24 hasta las 6 horas, una regla que ha molestado por sus consecuencias sociales.

Pero no vale solo con no salir a la calle, ya que muchos optarían por estar de fiesta en una vivienda en esas horas. Las normas establecen que no se permite que haya en casa nadie no conviviente. Por ello, las celebraciones o el dormir en casa de tu pareja tienen que esperar a que terminen estas restricciones nocturnas.

Los usuarios de las redes, que rápidamente han asumido lo que está por llegar, ya saben a qué agarrarse en estas situaciones: los memes y las comparaciones paródicas. Y es que es inevitable pensar en películas como Solo en casa o Gremlins.

"Durante el día, el virus es inofensivo, pero a las 12 de la noche es un ser peligroso", bromeó un tuitero mostrando a los Gremlins verdes, que se vuelven perversos si les das de comer después de medianoche.

... Pero a las 12 de la noche es un ser peligroso pic.twitter.com/uAk72ARb0V — e_richi☧ ن (@e_richi) October 23, 2020

Resumiendo: de 00.00 a 06.00 en mi casa no puedo hacer NADA con NADIE que no esté empadronado en este domicilio.



Un otoño maravilloso queda por delante. pic.twitter.com/VGMlTXFnZ2 — José Enrique Monrosi (@monrosi) October 23, 2020

Hago bromas yo sola por equilibrar la mala hostia que llevo acumulada con esta sensación de que se toman medidas según sople el viento o como para aparentar que se hace algo, lo fácil, aunque no tenga efectos relevantes — Eva Belmonte (@evabelmonte) October 23, 2020

saliendo del 100mon a las 11:59 para estar en casa a las 00:00 no vaya a ser q me multen x saltarme el toque de queda pic.twitter.com/lm1ei1ODQo — jan (@jan_lvka) October 23, 2020