Los "dibujos basura" de Phil son tendencia en las redes y recaudan más de 8.000 euros para fines benéficos

PET PORTRAITS BY HERCULE / FACEBOOK

El mundo del arte es caro y, en ocasiones, solo hecho para expertos. Por tanto, quizá no es de extrañar que Phil haya despuntado en la pintura con lo que él mismo denomina "dibujos basura".

Bajo el alias de 'Hercule Van Wolfwinkle', Phil empezó a compartir sus peculiares retratos de animales a través de Facebook, lo que no esperaba era obtener el interés de un gran número de personas dispuestas a pagar por sus obras.

Viendo el éxito, Phil realizó sus brillantes garabatos de forma gratuita y los compartió junto a divertidas críticas falsas que, para su sorpresa, recibieron miles de 'me gusta'. Entre estas críticas falsas destacaba una que decía: "Oye, amigo, ¿por qué no me vuelves a llamar cuando hayas hecho un dibujo de mi perro real?

Tal como el artista explicó a BBC News, Phil piensa que "la gente simplemente los encontró graciosos, en un momento en el que no hay muchos motivos para sonreír". Además, explica que no puede "aceptar dinero, las fotos son basura" y, por ello, creó una página de JustGiving para que, si lo deseaban, la gente donase una cantidad de dinero.

Lo increíble fue que, solo cinco semanas después, Phil logró recaudar 8.000 dólares (casi 7.000 euros) que ha donado a Turning Tides, una organización dedicada a las personas sin hogar. "La falta de vivienda es un tema importante", comenta Phil, "con los recortes en los servicios, estas organizaciones benéficas suelen ser las únicas que luchan por la vida de estas personas".

La popularidad de los garabatos ha sido tan abrumadora que Phil se encuentra trabajando en unos 150 retratos cada semana. Una mujer de 37 años terminó tan enamorada de la obra que decidió tatuarse el dibujo.

Sin embargo, tanto éxito ha provocado que Phil se vea obligado a advertir a la gente de que no tienen por qué donar y que "cuando se vuelva demasiado estresante" tendrá que parar. A día de hoy, Phil ha conseguido recaudar más de 10.000 dólares (más de 8.000 euros) para donarlos a Turning Tides.