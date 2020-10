El tierno vídeo viral de un perro que lucha para no dormirse en el metro

El vídeo protagonizado por Max, un perrito que trata de luchar contra el sueño mientras viaja junto con su dueño en el metro, se ha vuelto viral en las redes sociales.

El dueño del animal grabó el trayecto que ambos hicieron y reunió todos los clips, dando como resultado una recopilación de imágenes del can tratando de no dormirse, pues se ve cómo mantiene abiertos los ojos en todo momento.

La ternura que transmite la grabación, en la que suena la canción de Billy Joel Just The Way You Are,ha conquistado a los usuarios tanto en TikTok como en Twitter, donde el usuario @jadedcreative ha mostrado a Max.

Aparte de intentar mantenerse despierto, el perro también se deja ver lamiendo cariñosamente a su compañero, que lo lleva colgado en la espalda, o disfrutando de los mimos que recibe por parte de un grupo de niños durante el trayecto.

Max tiene su propia cuenta verificada en TikTok, donde su dueño comparte vídeos que reúnen más de 40 millones de 'me gusta' de los 2,3 millones de seguidores que se sienten enamorados por el animal.