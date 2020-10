Captan a una dominatrix paseando a un hombre con correa dentro de un supermercado lleno de gente

En las calles se puede encontrar gente de todo tipo. Sea cual sea el motivo hay quienes llaman la atención. Muestra de ello son unas imágenes captadas en un supermercado de California que se han vuelto virales después de ser compartidas por un usuario en Twitter.

En ellas aparece una dominatrix paseando a su sumiso, quien entró al establecimiento a cuatro patas, con bozal y atado con una correa de perro. "Visto hoy en Erewhon", se lee en el tuit que incluye la fotografía de la pareja.

La publicación cuenta ya con más de 100.000 'me gusta' y cientos de 'retuits'. El propio usuario aclaró después a través del testimonio de un testigo presencial lo que había ocurrido.

Spotted at Erewhon today. pic.twitter.com/krKoPrXVGX — Paul Tao (@paultao) October 18, 2020

"Acabo de comprar unos batidos en Erewhon. Dijeron que la chica estaba azotando al tipo y finalmente tuvieron que pedirle que se fuera... El CEO de Erewhon estaba allí", puede leerse en el mensaje.

En declaraciones a Daily Dot, la joven comentó: "Solo quería un poco de zumo". Después explicó: "Salí con mi sumiso y mis amigos a grabar unos vídeos y a hacer compras. Nos detuvimos en Erewhon". Además, la joven negó haber azotado al chico o haberle dado de comer en un cuenco para perros.

"No tenía un bol para perros todavía. Compramos uno después. Yo lo azoté. Pero no más de dos veces", confesó la joven para añadir: "Trató de tocarme la pierna muy arriba del muslo y no me gustó".

La situación generó un debate en redes con múltiples opiniones a favor y en contra de las actitudes llevadas a cabo por esta pareja en un lugar público como es un centro comercial.