Llaman a su hija 'Twifia', el nombre de una compañía de internet, y consiguen wifi gratis

Tener conexión a internet gratis es el sueño de muchos. Tanto es así que algunos padres deciden llamar a sus hijos con el nombre de compañías de internet para, así, disfrutar de este servicio sin pagar ni un euro.

Un hombre vio una oferta en Facebook en la que una compañía explicaba que todos aquellos que nombrasen Twifus, si es niño, o Twifia, si es niña, conseguirían una conexión gratis durante 18 años. No lo dudó ni un instante, solo tenía que adjuntar el certificado de nacimiento del bebé.

Sin embargo, y pese a que ahora disfrutan de una conexión gratuita, los padres de Twifia afirman sentirse un poco avergonzados. Por tanto, han decidido no revelar el nombre completo del bebé quien, cumpla la mayoría de edad, podrá usar el dinero ahorrado para sus caprichos y, si lo desea, cambiar de nombre.

"No queremos justificarnos porque la acusación de haber vendido el nombre de nuestra hija nos golpea muy fuerte", explica la madre de la niña asegurando que han recibido numerosas críticas en Twitter. No obstante, apunta, lo que no saben es que "cuanto más lo pensaba, más único se volvía el nombre para mí, y fue entonces cuando la cosa adquirió su encanto".

El padre de Twifia añade que, para él, el nombre de su hija significa "conexión en este contexto. ¡Un vínculo eterno!" puesto que "hay nombres mucho peores y cuanto más a menudo decimos 'Twifia' más cordial suena el nombre".