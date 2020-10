Da positivo en un control de alcoholemia por desinfectar la máquina con gel: "Debía estar mal, porque yo no bebo"

Parece que no es un caso aislado, pues ya lo avisó el reportero de Sálvame José Antonio León en agosto. El gel hidroalcohólico puede provocar que se dé positivo en los controles de alcoholemia. Así le pasó a un hombre de Lugo que a finales de septiembre el test le marcó 0,36 a pesar de no haber bebido nada.

Tal y como ha informado recientemente La Voz de Galicia, sucedió cuando el conductor, Iván, iba por el municipio asturiano de Tapia de Casariego. Los agentes le pararon y él accedió a hacerse el control rutinario.

Esperaba dar 0,0, como siempre, ya que es abstemio, pero para su sorpresa, el acoholímetro marcó 0,36. "Yo ni siquiera sabía en cuánto estaba el límite para mí", declaró, límite que está establecido en 0,25. "Siempre me da 0,0 y no me preocupo de eso".

"Le dije al agente que el aparato debía estar mal, porque yo no bebo alcohol. Entonces, muy amable, quizá al verme tan confuso, dijo que no me preocupase, que traería otro alcoholímetro por si aquel estaba averiado", añadió.

Según dijo el lucense, el agente de tráfico sacó otro medidor y lo limpió con un espray hidroalcohólico. "Soplé de nuevo y volvió a saltar la sorpresa: arrojé 0,04 de alcohol en aire espirado. Evidentemente, mucho menos que el límite de 0,25, y que 0,36 del otro resultado, pero inexplicable para alguien que no prueba el alcohol", explicó.

Ambos se quedaron sorprendidos al ver ambas cifras tan diferentes e Iván, que por su profesión está acostumbrado a trabajar con química, apuntó que podría deberse al gel hidroalcohólico que tiene un 70% de alcohol. Entonces, le creyeron y le dejaron marchar.

Sin duda, es probable que, por medidas de higiene y seguridad, esto haya estado pasando desde que comenzó la pandemia de la Covid-19. "Seguro que eso ocurrió así hasta que llegó el primero que no prueba el alcohol y advirtió el error", comentó el hombre de Lugo. "Para quien ha bebido alcohol no es fácil detectar si el aparato sube de más por efecto del gel hidroalcohólico, que quizá no debería emplearse para ese fin".