El emocionante reencuentro de dos amigas que llevaban dos años sin verse

La verdadera amistad existe y esta puede estar por encima de la distancia, y si no que se lo digan a las protagonistas de la siguiente enternecedora historia. A través de la red social Twitter, se ha conocido la sorpresa que una de ellas ha preparado a su mejor amiga después de no verse durante dos años.

Según ha explicado la sorprendida a través de un tuit: "Llevaba 2 años sin ver a mi mejor amiga porque se había mudado a Argentina". Junto al mensaje esta ha subido un vídeo en el que aparece sentada en una terraza comiendo un helado junto a la madre de su amiga.

Mientras charlan tranquilamente, la madre de su amiga dice que le va a filmar y le pide que salude. Distraída, la joven saluda a cámara mientras por detrás su mejor amiga se acerca para darle una sorpresa. Cuando está justo detrás esta le dice "Hi, bitch", y se acerca para abrazarla mientras la otra, sorprendida, comienza a llorar visiblemente emocionada.

Llevaba 2 años sin ver a mi mejor amiga porque se había mudado a Argentina. pic.twitter.com/YeKLzQK6Rr — saraporro 💀🎃 (@roromdri) October 13, 2020

En otro mensaje, la joven ha explicado con más detalle el momento: "Me fui con su madre a tomar helado, no me pareció raro porque suelo quedar con ella para comer o ir a la playa, para mí es como una tía", ha dicho esta asegurando "No sospechaba nada, me tenían engañadísima".

Sin lugar a dudas, la historia de amistad de ambas protagonistas ha conseguido remover los sentimientos de los usuarios de Twitter, ya que cuenta con más de 19.000 me gusta y múltiples retuits a las pocas horas de haber sido compartido.