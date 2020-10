Twitter suspende la cuenta del médico granadino Spiriman tras sus polémicas palabras sobre el cáncer

La red social Twitter ha suspendido la cuenta del médico granadino Jesús Candel, conocido como Spiriman, después de su última polémica con unas palabras sobre el cáncer, enfermedad que él mismo padece.

"El que se quiere curar de #cáncer se cura y el que NO, se muere", aseguró en un tuit este fin de semana, que aún se puede leer en Google. Candel desveló el pasado mes de agosto, cuando cumplió 44 años, que sufre un cáncer "muy agresivo" con metástasis. Ya entonces aseguró que "los milagros se hacen realidad cuando se pelea y se cree en ellos".

Candel, que tiene cáncer de pulmón y está a punto de publicar el libro Lucha por lo justo, dijo este domingo que la actitud "es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros" y que "el que NO quiere", no consigue curarse. Las críticas de muchos usuarios no se hicieron esperar.

"Siendo medico como eres tendrías que tener un poco de tacto"; "Entonces si todo es actitud, para q sirves tu, un médico???"; "He conocido gente que se ha matado luchando contra el cáncer y no ha podido superarlo" o "Eres un irresponsable" han sido algunos de los mensajes que ha recibido.

"Para mí, como médico y como paciente, la actitud positiva y la fuerza de la mente, son fundamentales y primordiales para vencer esta enfermedad. Siento que no lo entendáis, algunos", añadió. También escribió que "la ACTITUD multiplica por 10 los efectos positivos de la quimio, la inmunoterapia, la cirugía o las terapias dirigidas".

Su cuenta de Twitter ha dejado de estar operativa y en su lugar hay un mensaje que dice que la redsocial "suspende las cuentas que incumplen las Reglas de Twitter". "A los que no lo sufrís en primera persona, entiendo que os cueste comprender lo que digo, en especial, los conocidos de pacientes oncológicos que me insultáis", escribió Candel.

Candel se hizo conocido en 2016 por liderar las protestas contra la gestión y los recortes de la sanidad en Andalucía.Ha sido llevado a los tribunales varias veces acusado de injurias y calumnias, entre otros, contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, y la expresidenta Susana Díaz.