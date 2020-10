Pantomima Full se pasan de sinceros en su última parodia: "La gente prefiere que le hagan la pelota a que digan la verdad"

El dúo cómico Pantomima Full ha dejado de lado los vídeos del confinamiento, tras éxitos en los que parodiaba a los negacionistas, el teletrabajo o las terrazas, y se ha lanzado a 'denunciar' a las personas que se pasan de sinceras en su último sketch.

"Yo voy con la verdad por delante siempre, digo las cosas como las pienso. Soy así, te guste o no te guste", dice el personaje que interpreta Rober Bodegas. Pero dice demasiado la verdad, pues termina incomodando a todo el mundo, algo que celebra.

"Si te molesta chico, lo siento, pero no vamos a mentir todos para que estés tú contento", añade. "Si te veo mal te lo voy a decir. Ni te veo bien ni hostias, te digo: 'Cada vez que te veo estás más gordo, más calvo, más viejo y más abandonado...".

Y es que, tal y como dice el vídeo, este hombre "está mejor si tú estás peor", porque le gusta ser sincero: "Ser así me ha causado problemas, porque la gente prefiere que le hagan la pelota a que le digan la verdad".

"La gente prefiere la educación", algo indignante, y por ello no fue a la boda de su amigo: "Le dije: 'No voy a ir a tu boda que tu novia me da pereza'. Pues se enfadó". Pero bueno, los invitados "brindaron por su ausencia", algo evidente.