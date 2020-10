Una mujer hacer unos agujeros en la valla de su jardín para que sus perros puedan verla cuando llega

Con lo fieles que son los perros, no es de extrañar que cuando se quedan solos en casa estén pensando todo el rato en cuándo vuelven sus amos. Por ello, y para satisfacer las ganas de verla que tienen, una mujer australiana decidió poner unos agujeros en la valla de su jardín para que sus dos mascotas pudieran mirar cuándo llegaba.

En un vídeo de Tik Tok mostró este invento que había creado, una adorable grabación en la que casi parece que ha creado una máscara para sus dos labradores.

La mujer hizo seis agujeros en la valla de madera, seis agujeros que encajan perfectamente con los hocicos de sus perros para poder meter la boca y mirar al exterior.

Y es que, con esta ingeniosa obra de bricolaje, la dueña de los perros ha hecho feliz a sus mascotas, pues una vez oyen su coche se asoman a verla. Eso sí, es posible que cuando alguien esté dando un paseo por ahí también pongan la cara para ver quién es y algún que otro transeúnte se puede llevar un susto.

Aun así, muchos de los comentarios que recibió aplaudieron su creación. "Lo más inteligente que he visto. Pueden ver pero no pueden ladrar", le escribió un usuario en TikTok. "Tienes que patentar esa idea, sinceramente, es lo mejor que he visto", alabó otro.