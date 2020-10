Haruki Murakami no se lleva el Nobel, un año más, pero sí gana en memes

Todos los años me pasa que veo a Murakami en trending topics y creo que ha muerto. Dádselo ya porque es el Leonardo DiCaprio de los Nobel.

No importa cuándo vean esto. #Murakami #NobelPrize pic.twitter.com/W5XuLs83Ul

No, Murakami, no tengo Nobel, solo me queda Masibon. pic.twitter.com/22TzqBuC2f