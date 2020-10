Una mosca en el inmaculado pelo blanco de Mike Pence le roba el protagonismo a su discurso

Puedes esforzarte todo lo que quieras en hacer un buen discurso, un debate decente, en exponer tus ideas... pero si una mosca se posa en tu cabeza y se queda allí, delante de las cámaras, perderás protagonismo. Y eso es lo que le ha pasado al vicepresidente de EE UU, el republicano Mike Pence.

Durante el debate que mantuvo con Kamala Harris, la candidata demócrata a la vicepresidencia, una mosca de buen tamaño apareció de la nada y se posó sobre su inmaculado pelo blanco, donde destacaba enomemente.

Fue casi al final del debate cuando apareció el insecto, que Pence no sintió sobre su cabeza, por lo que no hizo ningún amago para espantarlo, aumentando el tiempo que la mosca permanecía en pantalla.

Y, por supuesto, eso desató los memes, que aprovecharon para meterse con Pence, (incluido su gran rival, Joe Biden) uno de los máximos responsables de la gestión de la pandemia en EE UU y que comparte muchas de las teorías conservadoras de Donald Trump.

¿Sabéis a dónde van las moscas, no? Sí, lo has adivinado, reza este meme.

