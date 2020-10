Una abuela 'gamer' toda una experta en 'Among Us' conquista a los 'tiktokeros'

Una tierna abuelita está conquistado a la comunidad gamer de TikTok gracias a su destreza con Among Us, el juego de moda y a sus grandes ocurrencias ante la cámara.

La anciana, apodada 'abuelita77', le echa horas al juego e incluso se ha empapado de su particular lenguaje, como se ve en los vídeos subidos a la plataforma por su nieto, algo que hace las delicias del resto de usuarios.

Además, em las imágenes se ve a la abuela cómo mata, reporta los cuerpos y hasta se delata como la impostora del juego.

Según cuenta su nieto, su mayor aprendió a jugar a Among Us en la cuarentena. Él pasó barios días enseñándola para que así no se aburriera durante el largo periodo de confinamiento.

Meses después, ella se ha convertido en todo una experta. "Se siente niña otra vez", cuenta Ignacio, el nieto de la anciana.