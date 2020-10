El viento se lleva su piscina hinchable en Cullera y aparece una igual a 90 kilómetros gracias a Twitter

"La magia de Twitter". Este concepto vale tanto para conseguir que dos personas se encuentren, para conseguir un trabajo o para encontrar objetos perdidos. Este último es el caso de la historia que implica a una piscina hinchable con cierto espíritu viajero. El usuario Joso3 subió a su cuenta de Twitter un mensaje con la intención de recuperar su piscina.

Una fuerte ráfaga de viento de la última borrasca que ha azotado nuestro país se llevó el juguete, que estaba situado en la terraza de su casa, en Cullera. "Si alguien de Cullera ha visto una piscina hinchable como esta volando por el viento de ayer, que me abra MD", escribía, junto a una foto de la piscina en cuestión.

La sorpresa llegó poco después, cuando AliceWonderBear respondió con una imagen de una piscina exactamente igual, aunque deshinchada, que había aparecido frente a su casa... en San Vicente del Raspeig, a 90 kilómetros en línea recta de donde desapareció la piscina.

La historia se hizo viral con miles decenas de miles de retuits, más de 16.000. "Dios es que por el aspecto destrozado no puedo asegurarlo pero es clavada". decía el usuario de la piscina perdida, que sin embargo, a pesar del asombro inicial, aseguró que eran piscinas diferentes. "Todavía no está localizada la piscina (NO ES LA DE ALICANTE)", decía el autor del tuit original horas después.

Lo que sí ha demostrado este suceso es que las piscinas voladoras son un fenómeno más común de lo que parece, pues muchas de las respuestas eran fotografías de muchas otras piscinas de plástico en medio de la calle, después de haber volado de donde hubieran estado colocadas.