El sincero comentario de una niña a su profesora que demuestra lo importante que es no quitarse la mascarilla

A estas alturas, no hace falta recordar que las mascarilla no solo es una medida muy necesaria para prevenir la Covid, sino que es obligatoria para todos, aunque a muchas personas aún no les ha entrado en la cabeza cómo usarlas correctamente.

Pero, para quien aún tenga dudas, esta niña ha dado un motivo más para destacar la importancia de no quitarse la mascarilla, aunque la peor parte se la ha llevado su profesora.

Andrea, una tuitera de Alicante, se encontraba dando clase en su colegio cuando se quitó un momento la mascarilla, momento en el que la pequeña aprovechó para ser totalmente sincera: "Profe, qué fea eres".

me he quitado la mascarilla un momento en el trabajo y me dice una niña: profe que fea eres 🤡 — andrea👻 (@anrrea4) September 30, 2020

Con la inocencia que los caracteriza, esta niña no dudó en decirle que sin mascarilla le había decepcionado. Una anécdota que ya tiene más de 90.000 likes y una moraleja evidente: no te quites la mascarilla.

De hecho, ya lo dijo otra joven valenciana en la vuelta al cole: "Es peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada, es mejor que morirse".