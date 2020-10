Iván Madrazo, sobre Marta de 'La isla de las tentaciones': "Lester le tiene pánico y tiene que tener unas secuelas..."

La segunda temporada de La isla de las tentaciones está dejando numerosos conflictos. No solo entre las parejas, que ya están viviendo sus primeros momentos de celos y enfados, sino también fuera. Marta Peñate está formando parte de una pequeña guerra con Iván Madrazo, ganador de GH 10 y tío de Elisa, la soltera con la que la canaria discutió desde el primer día.

"Chihuahua" es como llama la participante a la tentadora, algo que obviamente molestó enormemente a su tío, con quien ya tenía problemas previos. Pero ahora, y tras mostrar su enfado en Twitter, el exgranhermano ha hablado en exclusiva con Outdoor sobre la periodista y ha confesado las conversaciones que han tenido sobre este tema.

Según ha confesado en la entrevista, él cree que la exconcursante de GH 16 sabía perfectamente quién era su sobrina, pero aun así discutió con ella. Al parecer, una vez grabado el programa, Marta le preguntó: "Iván, que me he enterado de casualidad que tu sobrina está en La isla de las tentaciones... ¿Quién es?". Entonces, al enterarse, le pidió disculpas: "Me empezó a pedir perdón porque decía que había discutido muchísimo con ella, pero que lo iba a arreglar en los debates".

En su opinión, la canaria le dijo esto para que se mantuviera callado y para que no desenmascarara todo lo que sabe de ella: "¡No hay nadie que hable bien de ella!".

"Es una persona que hace lo que sea por tener un ápice de protagonismo. No le importa pisar al resto, es insoportable y manipuladora", ha dicho sobre ella. Además, no confía demasiado en su relación con Lester: "El noviazgo viene echando humo desde que la conozco. Yo no sé cómo han aguantado diez años. Ese chico es un santo porque Marta tiene muchísimas 'taras'. Él le tiene pánico y tiene que tener unas secuelas...".

Iván Madrazo ha hablado de este modo y sin tapujos en Outdoor sobre Marta Peñate, declaraciones a las que la participante de La isla de las tentaciones aún no ha contestado. Pero, sin duda, este es solo uno de los escalones más en su guerra pública abierta.