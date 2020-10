Un alcalde es reelegido dos semanas después de morir por Covid: "Si no, un político que no hace nada habría ganado"

Con un 64% de votos, Ion Aliman, del Partido Socialdemócrata (PSD), ha sido reelegido en Deveselu (Rumanía), pero, por desgracia, el político de izquierdas falleció el 17 de septiembre de coronavirus. Sin embargo, no ha sido un error de los aproximadamente 3.000 ciudadanos que le votaron, sino que la mayoría lo eligieron aunque había muerto.

Según contaron los medios locales, el nombre del candidato ya había sido impreso en las papeletas y no era legal cambiarlo a tan poco tiempo de las elecciones.

Aliman no tenía un rival, pues anteriormente había prometido presentarse por el Partido Liberal, pero finalmente cambió de opinión y se mantuvo en su formación, por lo que la oposición no tuvo tiempo de encontrar otro candidato.

Tras su fallecimiento, el PSD continuó promocionando su nombre: "¡Vota a Aliman, es nuestro alcalde!". Por ello, en muchos sentidos, la campaña del político seguía como hasta ahora.

"Sí, elegimos a un hombre muerto. Si no lo hubiéramos hecho, un político que no hace nada habría ganado", declaró un ciudadano defendiendo la decisión de votarle. "Era un verdadero alcalde para nosotros. Se puso del lado del pueblo, respetó todas las leyes. No creo que volvamos a ver a un alcalde como él", afirmó otro votante.

El día de las elecciones, muchos residentes acudieron a la tumba de Ion Aliman para celebrar su victoria, día en el que además se habría celebrado su 57º cumpleaños.

Sin embargo, se ha anunciado que se van a celebrar otras elecciones en los próximos meses para que ambos partidos puedan seleccionar a sus candidatos. Aun así, este hecho ha dado esperanzas a los militantes del PSD, que vieron mermada su fuerza tras la coalición de centro-derecha en el país.