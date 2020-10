Una joven de 29 años sufre parálisis facial en media cara tras someterse a un tratamiento para eliminar las arrugas

Una mujer de 29 años de la ciudad de Hangzhou, China, acudió como otras veces a someterse a unas inyecciones para eliminar las arrugas de la cara. Sin embargo, a pesar de que ya estaba curtida en estos tratamientos, esta vez fue diferente, pues le provocó una parálisis facial en media cara.

Fue el pasado 12 de septiembre cuando la joven, de apellido Zhao, acudió al hospital para rellenar las marcas de la edad. Pero una semana después, la mujer se despertó con media cara paralizada y, al mirarse al espejo, vio que tenía la boca torcida, la ceja izquierda fruncida y no podía cerrar los labios ni el ojo izquierdo.

"Todos los días me veo en el espejo con una cara inexpresiva y me quiero morir", comentó. Y es que, tal y como confirma el medio chino GMW, la señora Zhao todavía no puede masticar correctamente y tiene que beber con pajita.

Los médicos que ha visto no le han podido decir cuándo se le pasará o si volverá a la normalidad, pues el proceso puede durar semanas, meses, años o existe la posibilidad de que no se recupere.

Según afirmó la afectada, se había sometido a este tratamiento más veces, pero está vez la atendieron dos médicos: uno al que ya conocía y otro al que no. Por ello, está convencida de que fue este segundo doctor el responsable de su parálisis facial y ha presentado una queja al centro estético en el que se hizo las inyecciones.