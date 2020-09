Un ladrón muy torpe intenta robar en un restaurante mientras los empleados lo critican: "¿Eso es todo lo que querías?"

Hay ocasiones en los que la Policía ha de seguir la pista de algún ladrón que no deja huellas y que actúa con sigilo, pero no le pasará lo mismo a este chico que entró en un restaurante de la cadena estadounidense de pizzerías Little Caesar.

Desde luego que este joven no tenía muy preparado su golpe, o no esperaba que fuera tan 'complicado'. Él solo quería robar el dinero de una de las cajas registradoras, pero sus escasas habilidades le hicieron hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguir solo 60 dólares (unos 50 euros).

Según se ve en el vídeo, compartido en Reddit este jueves, el ladrón llevaba mascarilla e iba tapado con un pañuelo en la cabeza y unas gafas de sol. Se acercó al mostrador y, con una palanca, intentó abrir a la fuerza una de las cajas mientras los dependientes estaban apartados grabando la escena y criticándole.

Tras hacer mucha fuerza, consiguió abrirla un poco y metió la mano para coger el dinero, pero de allí sacó muy poco. "Espera, ¿solo hay 60 dólares?", preguntó. "Esto es un Little Caesar, tío, ¿quién te crees que viene aquí?", le contestó uno de los trabajadores.

Mientras tanto, los empleados seguían criticándole por todo lo que estaba liando para robar la caja registradora. El ladrón se marchó y uno de ellos le preguntó: "¿Eso es todo lo que querías?". Pero entonces, el delincuente volvió a entrar para 'borrar sus huellas', o intentarlo.

Con su camiseta, comenzó a limpiar un poco el mostrador y la caja registradora, por donde pensaba que había tocado, pero ni de lejos fue tan cuidadoso como para eliminar todo.