Suspenden al cocinero de un restaurante por mostrar las recetas en Tik Tok: "Todavía tengo más vídeos"

J. Salsa no sabía las consecuencias que tendrían sus publicaciones en Tik Tok cuando las hizo, pero lo cierto es que provocaron que le "suspendieran" en su empleo.

Este joven cocinero trabajaba en un restaurante de la franquicia de pubs Wetherspoon e, inocentemente, subió vídeos de cómo preparaba algunos platos a sus redes sociales. Pollo frito, wraps o fingers de queso son algunas de las recetas que publicó por petición de sus seguidores.

Sin embargo, en uno de sus últimos vídeos titulado "Lo siento, Tim Martin (el fundador de la cadena)", J. Salsa contó que sus jefes le habían "suspendido" temporalmente porque estos vídeos iban en contra de la política de la empresa. Aun así, según informó Daily Star, aún le queda esperar a una reunión disciplinaria para saber si será definitivamente despedido.

Al parecer, un miembro de la oficina central de la compañía encontró su cuenta de Tik Tok y llamó al pub en el que el cocinero trabajaba. "Para ser honestos, estaba muy tranquilos", aseguró el chef sobre los jefes que le dieron la noticia. "Lo entendieron y les di mi punto de vista. Fue un error".

"No quise causar ningún daño a la empresa (...) Así que no más vídeos de Wetherspoon por ahora", aclaró. "Sin embargo, todavía tengo más. Tengo filetes para vosotros y hamburguesas, pero por ahora no puedo publicarlos hasta que no sepa la decisión".

La cadena de bares no se ha pronunciado al respecto, pero la noticia ha tenido tanta viralidad que quizá les interese hacer a este joven encargado de subir recetas a las redes para mejorar su estrategia de marketing.