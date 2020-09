Manuel Bartual cuenta su caso, en el que la realidad choca con lo prometido por los políticos sobre el covid y las aulas

Es cineasta, historietista, diseñador, guionista, autor de algunos de los hilos más virales de todos los tiempos en Twitter... y padre. Y ha sido esa faceta la que le ha llevado a Manuel Bartual a hacer otro de sus hilos, esta vez poco ligado al humor.

Como muchos otros padres, el cineasta ha llevado a su hijo al colegio por primera vez esta semana, pero pocos días después hubo un positivo de coronavirus en el aula, de uno de los alumnos de 4 años.

"Su padre nos avisó de que su hijo había dado positivo en coronavirus. Lo que sucedió a continuación te sorprenderá, o tal vez no", comenzaba diciendo el guionista.

"Como el colegio ya estaba al tanto, decidimos esperar a que se pusieran en contacto con nosotros. Confiábamos en que sabríamos algo de ellos ese mismo día, pero las horas pasaban y nadie sabía nada del centro".

Ahí empezó el calvario, pues la única comunicación que recibieron del centro, cuenta Bartual, fue que como no tenía confirmación de la Consejería de Sanidad, no podían cerrar el aula ni el colegio. A pesar de eso, ningún padre llevó a sus hijos al colegio al día siguiente, por lógica precaución.

"La enfermera, que es la coordinadora Covid-19, llevaba desde el día anterior tratando de comunicar el caso a @SaludMadrid sin éxito", explica que les dijeron. Y eso llevó a otro problema: "Padres y madres quedándose en casa con sus hijos sin forma de conseguir una baja al no haber comunicación oficial".

Y siguieron las malas informaciones: "Nos llegaron noticias de otras clases de nuestro centro con niños cayendo enfermos y a la espera de conseguir hacerse una prueba PCR".

Pero, con toda la ironía, Bartual cuenta que llegaron las "buenas noticias" y sacaba a la luz declaraciones de la ministra de Sanidad y de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El 5 de septiembre, tres días antes de que mi hijo y sus compañeros comenzasen las clases, Isabel Celaá declaró que 'El espacio más seguro para nuestros niños en este momento será la escuela'" y "el 7 de septiembre, un día antes de que mi hijo y sus compañeros comenzasen las clases, Isabel Díaz Ayuso declaró que 'Si hay un contagiado haremos test a toda la clase el mismo día y desinfectaremos todo el colegio'".

"Así que supongo que nada de esto que os acabo de contar ha pasado en realidad. Debe de ser una fantasía, un cuento que me he inventado, porque la realidad que describen Ayuso y Celaá no es la que estamos viviendo", ironizaba el guionista.

"Supongo que debe de ser una fantasía porque me parece incompresible abrir los colegios sin haber establecido como mínimo unas herramientas claras y eficaces para agilizar la comunicación entre los centros", expone Bartual, que dice que, 48 horas después de saberse el positivo, el aula sigue abierta, aunque vacía por decisión de los padres.