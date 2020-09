Tres productos para hacer más cómoda la 'nueva normalidad' en las aulas por menos de 10 euros

Si lo has tenido que hacer, lo sabes: lo de llevar más de dos horas la mascarilla puesta acaba pasando factura a las orejas. O sentarte a comer fuera de casa y no saber dónde meterte la mascarilla. Y qué molesto es ir a echarse gel desinfectante y que no quede en el bote común. O tal vez prefieras llevar tu propio frasco y así llevarlo siempre contigo y no compartir. Son escenas que ya se han hecho cotidianas desde la 'nueva normalidad' pero, aunque no te lo creas, todas tienen una muy sencilla solución que no requiere un gran desembolso de dinero.

Por ejemplo, para evitar que las cintas de la mascarilla acaben produciéndote rozaduras, puedes hacerte con un protector de orejas como el de Mr Funny Kids que puedes encontrar en Amazon. También en el marketplace encontrarás la solución a qué hacer con la mascarilla a la hora de comer: un estuche protector de TBOC, perfecto para mantenerla aislada mientras no la usas. ¿Y respecto al gel? También en el gigante comercial encontrarás un llavero en forma de botellita con dispensador de Opret, para que sepas en todo momento dónde está y cuánto te queda.

Protectores de orejas

Este pack con seis protectores de orejas de Mr Funny Kids, con apenas 3 gramos de peso, te liberará del roce de las tiras de la mascarilla por 7,99 euros. Además, está fabricado con un material diseñado para aguantar perfectamente limpiezas exigentes.

Protector de orejas. Amazon

Portamascarillas

Se acabó lo de ponerse la mascarilla en el codo y restregarla por cualquier asiento mientras impide que la sangre de tu brazo circule con normalidad. Lo mejor es que te hagas con uno de estos portamascarillas de TBOC, que puedes encontrar en verde, rosa blanco o transparente por 8,99 euros.

Estuche para mascarillas. Amazon

Gel desinfectante de llavero

En este pack de cuatro botellas de viaje con una capacidad de 38 mililitros cada una encontrarás la solución a los problemas con el gel hidroalcohólico por 9,99 euros. No gotean y cuentan con un clip para colgarlo de la mochila, las llaves, la ropa... Además, también puedes utilizarlas para rellenarlas de gel de ducha, champú u otros productos de higiene personal.

Botellas rellenables de gel desinfectante. Amazon

