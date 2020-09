La petición de un hombre al que su mujer le obligó a comprar comida vegana: "Ponga queso para que viva un poco"

La comida a domicilio es cada vez más recurrente, sobre todo después del periodo de confinamiento en el que muchas personas recurrían a pedir la cena sin moverse de casa. Sin duda, los repartidores han visto de todo, pero también los restaurantes que reciben las peticiones, pues algunos clientes dejan mensajes tan originales como el de este chico de Australia.

Un cocinero compartió en Reddit el mensaje que le dejó un cliente llamado Aiden y lo tituló como "Posiblemente el mejor pedido de UberEats que he visto". En el ticket se ve que el hombre pidió una hamburguesa vegana, pero en los detalles del plato pidió al chef que hiciera un poco de trampas.

"Sé que esto es un poco raro para una hamburguesa vegana, pero no soy vegano, mi mujer no me deja pedir la hamburguesa de ternera porque se hace con animales y cree que voy a tener una enfermedad cardíaca si sigo comiéndola", explicó, tal y como se puede ver en la captura de pantalla que adjuntó el cocinero.

"¿Podrías, por favor, ponerle un poco de queso para que pueda vivir un poco? Espero que tengas una noche increíble", concluyó.

Los comentarios de la publicación de Reddit alabaron al cliente por su divertida petición. "Es ligeramente parecido a una carta de secuestro", bromeó un usuario. Pero otros aludieron al precio que marca la hamburguesa vegana, 25.90 dólares (unos 21 euros). Está claro que, por ese precio, el cocinero debería meterle queso o incluso bacon pintado para que pareciera lechuga.