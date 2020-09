Un perro callejero interrumpe una 'performance' y auxilia al actor 'herido'

Unas preciosas imágenes enternecieron a todos los que pudieron presenciar los hechos en persona y también lo están haciendo con miles de usuarios, que pueden disfrutar del momento a través de las redes sociales.

Los protagonistas son un perro callejero y un actor. Un grupo de teatro hacía una representación en plena calle de la localidad rusa de Izmit, uno de sus actores, Numan Ertugrul Uzunsoy, simuló estar herido, en el suelo, y con la respiración agitada.

Dio la casualidad de que un perrito callejero pasaba por el lugar y, al pensar que el intérprete se encontraba realmente en apuros, no dudó en ofrecerle su ayuda y su cariño.

Como se ve en el vídeo, el animal se lleva una sonora ovación de los espectadores y del resto de actores como reconocimiento a su nobleza y buen hacer.

"Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro", manifestó Uzunsoy en el medio The Dodo. "Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba".

A nadie pareció importarle esa pausa en la interpretación de la compañía. Más bien todo lo contrario, la interrupción del cachorro fue todo un éxito.

"A mis compañeros de reparto les encantaba el perro y el público estaba muy feliz", dijo Uzunsoy. "Todos aplaudieron".

Ahora, la máxima preocupación del actor es dar con el paradero del can para "ayudarle a encontrar una casa".