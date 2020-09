La trágica foto de unos prometidos cinco minutos antes de que él muriese ahogado

João Guilherme Torres Fadini, un joven empresario de 24 años, y su novia, Larissa Campos, de 25, se habían comprometido. Para celebrarlo, decidieron hacer un viaje junto a sus amigos a las aguas de la presa de Itupararanga, en Brasil.

Sin embargo, la alegría se tornó en tragedia. Y prácticamente fue registrada en una foto. Una instantánea que capta la unión de la joven pareja, solo rota, y para siempre, cinco minutos después. Lo que tardó él en ahogarse.

Según contó la novia a G1, el joven desapareció en las aguas después de que él y sus acompañantes se metieran en ellas para hacer una carrera. "Nos habíamos sacado fotos en ese momento. Me había besado cinco minutos antes de que todo ocurriera. Me dijo 'esperame', que me amaba y se metió a nadar con nuestros amigos", relató Larissa, que explicó que "habían decidido hacer una carrera hasta la otra orilla".

Entonces, fueron llegando uno a uno, pero no todos. "Solo quedaban Joao y mi cuñado", relató ella.

Sin embargo, el en algún momento perdieron de vista a su pareja, que ya no volvió del agua. Aunque sus amigos lo buscaron, fue inútil el esfuerzo. Casi una hora y media después, los buzos encontraron su cuerpo sin vida.

"Fue todo muy rápido", detalló Larissa, que no para de homenajearlo en las redes sociales. "Todos estamos paralizados y perturbados, pero tenemos la firme esperanza de que él será nuestra fuerza y nos cuidará siempre".

La pareja, que llevaba casi dos años de relación, planeaba celebrar su boda en mayo del próximo año.