La mochila del colegio: ¿cómo debe ser y cuánto peso es recomendable?

Aunque este curso las preocupaciones de los padres con la vuelta al cole han sido mucho mayores que las de otro cursos, dada la crisis del coronavirus y el cambio en las aulas que eso ha supuesto, hay cuestiones que se repiten años tras año y generan algún que otro quebradero de cabeza entre los padres, como los piojos o el peso de la mochila.

Sobre esta última cuestión, la Asociación Española de Pediatría apunta que el peso recomendado no debe superar del 10 al 15% del peso del niño. "Así, para los niños de 20 kilos, la mochila debería pesar como máximo 2 a 3 kilos; para los niños de 30 kilos no debería pesar más de 3 a 4,5 kilos; para los niños de 40 kilos, no más de 4 a 6 kilos", explican en la web de la asociación.

Sobre la tipología de la mochila, los pediatras recomiendan "que sea ligera y adecuada al tamaño del niños, que tenga dos cintas anchas para los hombros y que, tanto ellas como la espalda, estén acolchadas" y recuerdan que las que llevan ruedas no siempre son las más adecuadas, "ya que si se transita por un terreno irregular o si hay escaleras pueden resultar incómodas".

Además de estas recomendaciones, los expertos apuntan que un exceso de peso en la mochila puede provocar dolor de espalda y de cuello, pero no escoliosis, deformación de la columna vertebral muy frecuente en la adolescencia.

Prevenir lesiones

La Asociación Española de Pediatría recoge algunos consejos para prevenir lesiones y que la espalda de los más pequeños no sufra más de lo deseado:

Organizar el contenido colocando las cosas más pesadas en la parte inferior.

Llevar el peso en el centro de la espalda, a nivel de la cintura y pegado al cuerpo.

Llevar la mochila correctamente colocada, utilizando siempre las dos cintas para los hombros, que deben ir bien sujetas.

Tener una musculatura adecuada. Para ello es conveniente realizar ejercicio físico y evitar estar sentado mucho tiempo delante de las pantallas.

