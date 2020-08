Con estas tostadas inspiradas en películas nunca volverás a saltarte el desayuno

Internet está lleno de platos de comida de lo más vistosos, con ingredientes muy coloridos y presentaciones muy cuidadas. Esta moda que comenzó en Instagram gracias a los foodies, se ha convertido en fuente de inspiración para muchos, y les ha llevado a crear platos que dan lástima comérselos.

Technicolor Toast es una página tanto de Instagram como de TikTok especializada en crear tostadas inspiradas en grandes películas taquilleras cuyo aspecto es extremadamente apetecible. Quién está detrás de esto es Zara Kaye, una estudiante de cine de 21 años que ha conseguido que muchas personas estén ansiosas a que llegue la mañana para poder preparárselas para el desayuno.

Desde películas de Disney comoEnredadoso Vaiana, hasta grandes éxitos como Call Me By Your Name o Amélie, Zara sabe cómo transportar su esencia al pan y que sea totalmente reconocible.

"Empecé a recrear comida de películas porque me moría de ganas de saber a qué sabía la ratatouille de Remy", dijo Kaye a Good Morning America. A partir de este primer "experimento", se preguntó si también podría encajar otras películas en una rebanada de pan.

"Por lo general, comienzo con la película y veo los conceptos básicos del diseño de producción. Después pienso en la paleta de colores que tiene la película en general y qué colores están usando los diseñadores y los directores. Luego busco a que hacen referencia e indago cuales son los principales elementos visuales. Finalmente, compruebo si la película tiene alguna comida famosa", cuenta para explicar su proceso de creación.

Kaye comentó que si hay algo muy destacado en una película, como el ratatouille de Remy o la crème brûlée en Amélie, descubrirá cómo incorporar eso en el trozo de pan.

Aunque incorpore elementos extraños en sus tostadas como las flores, lo cierto es que absolutamente todo es comestible. Con la ayuda de su novio, Zara ha conseguido recrear nada menos que 25 películas como Star Wars, La La Land, Mamma Mia, Black Panther o Eduardo Manostijeras.

Mientras que en Instagram, Kaye sube la foto de la tostada ya terminada y la receta, en TikTok sube el proceso entero, haciendo que sea aún más apetecible prepararse una en cuanto el vídeo acabe.