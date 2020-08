Los increíbles tatuajes hiperrealistas de Oleg Shepelenko dan la vuelta al mundo

Oleg Shepelenko, un talentoso tatuador de Rusia, ha obtenido reconocimiento internacional gracias a sus increíblemente realistas y detallados tatuajes de retratos.

El artista, autodidacta y que trabaja en Lucky Style Tattoo Shop, sabía que tenía talento para el arte cuando comenzó a pintar en el colegio con muy poca edad, pero nunca recibió ninguna formación oficial.

Así, acabó en el mundo de los tatoos de forma natural y casi por casualidad, y utilizó los tutoriales de YouTube como inspiración, tratando de imitar a los maestros del arte y desarrollando sus propias técnicas en el camino.

Shepelenko, que se interesó por el hiperrealismo, canalizó toda su ambición hacia la producción de tatuajes de retratos fotorrealistas y ahora se le considera uno de los mejores artistas del tatuaje hiperrealista del mundo.

"Al no poder describir ningún pensamiento o emoción en particular que le pasa por la cabeza mientras trabaja intensamente en una pieza, simplemente dice: "No puedo describirlo, esto lo debo sentir", reporta World Famous Tattoo Ink, que hace un repaso de su historia.

Aquí os dejamos algunas de sus creaciones más impactantes.