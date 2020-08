El aplaudido alegato de una peluquera a favor del colectivo LGTBI: "Dejad tranquilos a mis maricones"

Hay ocasiones en las que un alegato de alguien anónimo cala más que cualquier otro, como el caso de Rossy Stylo, una peluquera que se ha vuelto viral tras publicar un vídeo contando la anécdota que vivió con una clienta homófoba.

"He salido discutiendo con una clienta hoy porque ha dicho 'el jodido maricón este'... No me gusta, ¿vale?", comienza contando en la grabación. "¿Qué problemas tenéis con los maricones? Son personas fabulosas".

"Son gays, no hay que insultar a los maricones. Dejad tranquilos a mis maricones porque los amo con locura... ¡a todos! Así que ya está bien", continúa. "Le he cortado el rollo a la señora, por supuesto. Y ahora hago un vídeo para la gente que se le va la boca con los maricones".

"Porque a vosotros no os discriminan: 'mira la heterosexual esa de mierda'. ¿A que ellos no dicen eso? Porque tienen clase", concluye, no sin antes mandar un beso.

El vídeo original de Rossy ya acumula más de 14.000 visualizaciones en TikTok, pero se ha compartido rápidamente por Twitter donde tiene más de 32.000 likes y 8.000 retuits. No en vano, la peluquera está recibiendo multitud de mensajes positivos que ella misma está compartiendo en su cuenta de Instagram.