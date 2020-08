El cantante callejero que ha cautivado a las redes por aceptar dinero por Bizum: "Este verano tenía que inventarme algo"

Las innovaciones tecnológicas llegan a todos los ámbitos, y si no que se lo digan a Jaime, un artista callejero que se ha vuelto viral después de que una tuitera publicara una foto suya cantando en el paseo marítimo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Y el motivo no es otro que su original forma de recaudar dinero: a través de Bizum.

Según explica el músico a 20minutos.es, tomó la decisión de adoptar este método de pago al "ver la perspectiva de verano que había y que la gente estaba dejando de pagar en efectivo", algo que viene notando desde hace bastante tiempo. "Cada vez hay más gente que paga con tarjeta. Sabía que iba a tener que hacer algo y este año era el momento de inventarse algo, sobre todo con lo del coronavirus".

Jaime, que no solo toca por Cádiz, sino que va cambiando de destino donde amenizar las calles, asegura que antes no conocía este método de transferencia tan sencillo: "Preguntando entre mis amigos, me recomendaron Bizum".

"Me imagino que cada año irá a más", vaticina el artista callejero, que también explica que, de momento, no nota mucho la diferencia entre este tipo de pago y el dinero en efectivo: "Funciona, todos los días me entra algo. Pero no es ni mucho menos que esto me haya sustituido el dinero físico".

Lo más grande que he visto en mi vida 🤣 pic.twitter.com/L8DBOhIgzq — PRIN (@PrinTriana) August 24, 2020

El cantante no tiene redes sociales, por lo que no sigue de cerca el fenómeno que ha provocado después de la publicación de su foto en Twitter, solo lo que le comentan sus amigos. Aun así, explica a 20minutos.es que sí se ha dado cuenta de que hay aportaciones de gente que no está frente a él: "Hay algún Bizum mientras no estoy tocando. Estoy sorprendido".

Los tuiteros no dudaron en aplaudir el original cartel de Jaime y destacar los beneficios que tiene pagar por Bizum a un artista callejero. "Le puedes donar online si ves el cartel en Twitter como acabo de hacer yo", aseguró una usuaria.