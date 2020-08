Ikea lanza un original catálogo para 2021 con los muebles y objetos de 'Animal Crossing'

Sin duda alguna, Animal Crossing: New Horizons se ha convertido en uno de los juegos del año. Su salida justo al inicio de la pandemia en Europa propició que muchas personas escaparan del confinamiento a través de la pantalla a una increíble isla desierta.

Desde que salió el primer Animal Crossing hace casi 20 años, el juego se ha ganado una increíble legión de fans que disfrutan de un videojuego relajante y tranquilo, muy distinto de aquellos con los que comparte la estantería de los más vendidos como The Last Of Us II o Grand Theft Auto V.

Una de las cosas que más disfrutan los jugadores del Animal Crossing, además de bucear en el mar o comprarle obras de contrabando a Ladino, es el decorar las casas (teniendo que pagar la hipoteca para poder ampliarla, desgraciadamente). Por ello, Ikea ha querido involucrarse en la decoración de los hogares del videojuego y su filial de Taiwán ha lanzado su catálogo para 2021 en el que se pueden ver muebles y objetos de Animal Crossing: New Horizons.

Aunque no todas las páginas son una recreación perfecta del juego, sin duda hay algunas en las que impresiona el nivel de detalle que llegan a alcanzar. Desgraciadamente, solo se trata de una campaña promocional del lanzamiento del catálogo y no se hará realidad en su forma física.