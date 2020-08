El surrealista vídeo de una mujer defecando en medio de una tienda: "No me daba tiempo de llegar a un bar"

Las medidas de prevención del coronavirus están dejando imágenes curiosas. Desde productos que no se pueden devolver hasta baños clausurados por seguridad. Pero una dependienta de una tienda no se imaginaba que vería algo tan surrealista como lo que vivió con una clienta que no podía aguantarse las ganas e hizo sus necesidades en el local.

Tal y como se ve en el vídeo compartido por Twitter, una trabajadora descubrió a una mujer evacuando en un pasillo de la tienda y llamó a voces a su compañera: "¡Inma, por favor, ven aquí que la señora está cagando en medio de la tienda!".

"¿Le parece normal? Señora, si está el baño cerrado, está el baño cerrado", le dijo la dependienta, a lo que la clienta contestó que le daba igual. "Está haciendo una guarrada usted".

Las medidas de prevención del coronavirus están dejando imágenes curiosas. Desde probadores cerrados hasta productos que no se pueden devolver por seguridad. Pero unas dependientas de una tienda en las Islas Canarias no se imaginaban que verían algo tan surrealista como lo que vivieron con una clienta que no podía aguantarse las ganas e hizo sus necesidades en el local. Las medidas de prevención del coronavirus están dejando imágenes curiosas. Desde probadores cerrados hasta productos que no se pueden devolver por seguridad. Pero unas dependientas de una tienda en las Islas Canarias no se imaginaban que verían algo tan surrealista como lo que vivieron con una clienta que no podía aguantarse las ganas e hizo sus necesidades en el local.

"Lo que no puedo hacer es hacérmelo encima", se justició la mujer. "Pues se va a un bar y pide una Coca Cola y lo hace allí", le rebatió la empleada. "¡A mí no me da tiempo de llegar a un bar!", respondió entre gritos.

"Ahora se espera un momentito y lo recoge usted, porque yo esa mierda no la pienso recoger", concluyó la dependienta.