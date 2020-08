Burlas a Bolsonaro por coger en brazos a un enano pensando que era un niño

En las últimas horas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha protagonizado uno de los momentos más bochornosos en público. Mientras inauguraba una termoeléctrica, vio a una persona con enanismo pensando que era un niño y sin dudarlo ni un instante lo cogió y lo levantó ante el asombro de todos los presentes.

La vergüenza llegó cuando le advirtieron que no era un menor sino un enano, por lo que acto seguido el líder lo dejó en el suelo y continuó como si nada, aunque ya era demasiado tarde. Las cámaras captaron la acción del presidente y no dudaron en compartirla por las redes sociales, haciéndolo Trending Topic mundial.

De nuevo sin mascarilla, Bolsonaro continúa con su agenda política frente a la peligrosidad que supone su imprudente decisión. Mientras aumenta el apoyo hacia el actual presidente, Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia, registrando 3 millones de infectados, el 13% a nivel mundial, y 111 mil muertes, el 14% de todos los fallecimientos por coronavirus.