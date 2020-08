Las palabras de un joven sobre las medidas del coronavirus provocan que todo el mundo se desternille

Con esta nueva ola de covid-19, las Comunidades Autónomas están comenzando a tomar medidas para controlar los brotes, entre ellas la obligatoriedad de las mascarillas, la prohibición de fumar en espacios públicos o a menos de 2 metros de alguien o el cierre de discotecas.

En Euskadi, la Consejería de Sanidad ha prohibido las reuniones de más de diez personas tanto en bares y restaurantes, sin embargo, en la vía pública solo se trata de una recomendación.

Como consecuencia de esta nueva medida, la televisión vasca ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos que les parece esta prohibición. A algunos les pareció bien, a otros no tanto, pero lo que sorprendió fue la respuesta de un joven que engloba todo el espíritu de Twitter.

Después que la reportera le preguntase qué le parecía, este respondió: "A mí no me importa, yo no tengo 10 amigos".

Anoche en el Teleberri de ETB. Sobre la prohibición de reunirte con grupos de 10 personas. Atentos a la respuesta del chaval.

- Ya no puedes reunirte con 10 amigos, ¿Qué opinas?

pic.twitter.com/oRBdc2UnNf — JuanRM (@MrRostesForever) August 19, 2020

En seguida el cachondeo se apoderó de Twitter y las respuestas en forma de meme no tardaron en llegar.