El misterio de las mascarillas que están recibiendo en EE UU desde China con los datos de los destinatarios

Tras el misterio de las semillas chinas, ahora llega el de las mascarillas. Ciudadanos de diferentes puntos de EE UU —como Pensilvania, Ohio o Florida— aseguran haber recibido un paquete no solicitado y procedente de China con mascarillas en su interior.

Sin embargo, lo que más ha desconcertado a sus destinatarios, según publican varios medios locales estadounidenses, es que las etiquetas de los paquetes venían perfectamente identificadas con el nombre, dirección e incluso el número de teléfono.

"Toda la información, incluido mi número de móvil, estaba allí", ha declarado Shan Sharp, residente en Clearwater (Florida), a la cadena WFLA. "Tenía miedo a abrirlo incluso después de haberlo visto. No quería tenerlo en mi casa", ha agregado. Sharp no se lo pensó dos veces y tiró el paquete a la basura.

Kelley Litty, de Georgia, ha sido otra de las receptoras de un paquete procedente de China que no había pedido: "Pone China en la etiqueta de las mascarillas. Estoy segura al 1000% de que no pedí ninguna mascarilla. Es una absoluta sorpresa. Y no tiene sentido", cuenta a WSB-TV y recoge Newsweek. "Las tengo atadas y selladas", ha confesado por su parte Michelle Barron, de Hickory (Pensilvania), a la cadena local KDKA.

La Oficina del Consumidor (BBB, siglas en inglés de Better Business Bureau) ha advertido de que este caso puede tratarse de una estafa conocida como brushing, un fraude relacionado con las reseñas online .

Para lograr una mayor visibilidad, las empresas envía artículos poco pesados y de bajo coste a direcciones aleatorias para que los destinatarios puedan escribir reseñas falsas e impulsar así su negocio online, explican desde la BBB. "A veces son pelotas de ping pong, o más recientemente, mascarillas o semillas de China", sostienen.